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Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: il carbonio diventa un abito su misura

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Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera: il carbonio diventa un abito su misura
01 ottobre 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Trentatré esemplari rendono già la nuova Alfa Romeo 33 Stradale una rarità. Ma tra questi ce n’è uno che porta il concetto di personalizzazione ancora più lontano. Si chiama Perla Nera, denominazione scelta e registrata dal proprietario, ed è l’unica 33 Stradale caratterizzata da una carrozzeria interamente in fibra di carbonio a vista con finitura opaca.

Svelata al Museo di Arese, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera nasce dal confronto diretto tra il cliente e il Centro Stile. Il carbonio non è utilizzato soltanto per le sue caratteristiche tecniche, ma diventa protagonista del disegno: la disposizione delle fibre segue le superfici della carrozzeria, sottolinea la forma a V del cofano e prosegue con una trama a lisca di pesce lungo la vettura. La stesura viene effettuata manualmente all’interno degli stampi, secondo un processo dedicato.

Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera, un esemplare irripetibile

La ricerca del total black continua nell’abitacolo. Carbonio e Alcantara nera definiscono l’ambiente, mentre numerosi particolari sono stati realizzati specificamente per il proprietario. Il sedile sportivo è stato riprogettato sulla sua corporatura, intervenendo su ergonomia e comfort. Personalizzati anche poggiatesta, pannelli porta e selettore rotativo Alfa, sul quale compaiono le iniziali del cliente. Persino il set di valigie in Alcantara riporta la numerazione della vettura.

Sotto la carrozzeria rimane il cuore prestazionale della 33 Stradale. Il V6 biturbo di 3,0 litri sviluppa oltre 630 CV, trasmessi alle ruote posteriori attraverso un cambio DCT a otto rapporti. Alfa Romeo dichiara 333 km/h di velocità massima e meno di tre secondi nello 0-100 km/h. Telaio ad H in alluminio e monoscocca in fibra di carbonio completano l’architettura.

Perla Nera nasce nell’ambito di Bottega Alfa Romeo, parte di BOTTEGAFUORISERIE, il centro dedicato alle creazioni più esclusive di Alfa Romeo e Maserati. Non è quindi una nuova variante della 33 Stradale, ma un progetto costruito attorno alle richieste del suo committente: un solo esemplare, concepito fin dall’origine per non essere replicato.

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