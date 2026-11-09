A un anno dalla nascita, BOTTEGAFUORISERIE traccia il primo bilancio del progetto che riunisce le competenze di Alfa Romeo e Maserati nella realizzazione di automobili esclusive, nella personalizzazione e nella valorizzazione del patrimonio automobilistico italiano.

Presentato nel novembre 2025, BOTTEGAFUORISERIE opera tra Modena, Torino e Arese, sviluppando quattro aree complementari: Bottega, Fuoriserie, Storia e Corse.

Il primo anno ha visto protagoniste realizzazioni come Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera, caratterizzata dalla carrozzeria in carbonio a vista opaco, Maserati MCXtrema e le interpretazioni personalizzate di GT2 Stradale e MCPURA Cielo.

Particolarmente significativi i risultati commerciali del programma Maserati Fuoriserie, che ha ampliato mediamente del 20% le possibilità di configurazione per Grecale, GranTurismo e GranCabrio.

Le vendite di esemplari unici hanno registrato una crescita superiore al 500% rispetto agli anni precedenti, soprattutto grazie alle supersportive.

Nel 2026 una Maserati su quattro è stata ordinata con contenuti Fuoriserie, percentuale che raggiunge l'80% tra gli acquirenti della GT2 Stradale.

BOTTEGAFUORISERIE: nuove Alfa Romeo e sviluppo delle attività sportive

Il futuro del progetto comprende una nuova realizzazione esclusiva firmata Alfa Romeo, già anticipata durante lo Stellantis Investor Day 2026.

Per Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, l'obiettivo sarà valorizzare ulteriormente il carattere sportivo del Biscione attraverso soluzioni innovative e una forte identità italiana.

Parallelamente proseguono le attività dedicate alla conservazione del patrimonio storico.

Maserati Classiche ha superato le 100 certificazioni di autenticità, mentre il Museo Storico Alfa Romeo di Arese ha celebrato cinquant'anni dalla propria inaugurazione.

Sul fronte delle competizioni, Maserati ha consolidato il programma GT2 e presentato Project GT4, vettura derivata dalla nuova GranTurismo attualmente in sviluppo, con debutto agonistico previsto nel 2028.