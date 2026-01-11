Alfa Romeo è protagonista della 102ª edizione del Bruxelles Motor Show 2026, dove porta al centro della scena internazionale la propria visione di sportività contemporanea con il debutto della nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa.

Si tratta del Quadrifoglio più efficiente e radicale di sempre, grazie a un pacchetto aerodinamico a bassa resistenza che genera fino a cinque volte più carico rispetto alla versione di serie, con un picco di 140 kg di deportanza a 300 km/h. Protagonista l’ala posteriore a doppio profilo ispirata ai foil degli AC75 di Luna Rossa.

Sotto il cofano pulsa l’iconico 2.9 V6 biturbo da 520 CV con differenziale autobloccante meccanico.

All’esterno spicca una livrea cangiante ispirata allo scafo di Luna Rossa; all’interno, sedili Sparco e inserti realizzati con materiale originale proveniente dalle vele della barca.

Premiere della nuova Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo , dichiara: “Chiudiamo un anno, in termini di performance commerciali e novità di prodotto, e ci accingiamo a vivere un 2026 ancora più ricco di passione, audacia e visione strategica. Alfa Romeo è oggi un marchio davvero globale: siamo presenti in oltre 70 Paesi e cresciamo a doppia cifra, con un +19% a livello mondiale dall’inizio del 2025. L’Europa accelera a +29%, il Nord America si conferma la nostra seconda regione, mentre MEA e IAP crescono rispettivamente del +20% e +51%. Questa crescita è guidata da una gamma equilibrata e in continua evoluzione, come dimostra la compatta Junior che ha già conquistato quasi 60.000 clienti nel mondo, portando nuova energia al brand. Inoltre, entro il primo trimestre 2026 si riapriranno gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, riaffermando il ruolo centrale di performance ed emozione nel DNA Alfa Romeo. E per iniziare il nuovo anno con un simbolo forte dei nostri valori, inauguriamo il 2026 con Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che celebra la partnership con il team Luna Rossa, fondata su performance, innovazione, mentalità competitiva e profondamente radicata nell’identità italiana.”