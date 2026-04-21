Alla Milano Design Week Fiat guarda in avanti con 'Ciao Futuro!'

Uno spazio di confronto sulla mobilità urbana che ospita le visioni di tre progetti di studenti
Si chiama 'Ciao Futuro!' lo spazio con cui Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 e nel quale si presenta la visione del brand sul futuro della mobilità urbana come esperienza socialmente rilevante, culturalmente guidata e orientata al design. Aperto da un dialogo sul design della piccola auto compatta del futuro - con la partecipazione dell'AD Olivier François, di François Leboine, Head of Design Fiat e del Maestro Giorgetto Giugiaro, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma - 'Ciao Futuro!' si sviluppa come un racconto incentrato sul Dna del design dello storico marchio torinese, mettendo in luce come Fiat abbia costantemente risposto alle esigenze in evoluzione delle città – e come le città stesse siano state plasmate dal brand.
Al suo interno peraltro Fiat presenta tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA ('Ippo' di Luca Di Tonto e Alessio Vasta, 'Lumo su misura' di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc e 'Fizz' di Gabriele Menozzi) che rappresentano un ponte concreto tra heritage e innovazione, radicato nei valori di compattezza e DNA inconfondibile.
Per tutta la durata della Design Week, fino a domenica 26 aprile, il pubblico sarà invitato a esplorare i progetti e a votare il proprio preferito, partecipando attivamente a una conversazione condivisa su design, creatività e futuro dell’abitare urbano.