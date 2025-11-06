circle x black
Anteprima nazionale di Omoda 5 SHS-H e Jaecoo 5 ICE ed EV
06 novembre 2025 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

OMODA & JAECOO ha presentato in Toscana le nuove motorizzazioni di Omoda 5 SHS-H (full hybrid), Jaecoo 5 ICE (benzina) e Jaecoo 5 EV (100% elettrica).

Omoda 5 SHS-H adotta un sistema full hybrid da 224 CV con motore 1.5 TGDi a ciclo Miller e doppia unità elettrica, per consumi pari a 5,3 l/100 km WLTP e autonomia dichiarata oltre 900 km. Il modello è proposto in due allestimenti, Pure e Premium, con prezzi rispettivamente di 28.500€ e 31.500€.

Jaecoo 5 ICE debutta con due motorizzazioni e due allestimenti – Pure ed Exclusive, la motorizzazione è composta da un motore 1.6 TGDI da 147 CV e cambio automatico 7DCT.

La Jaecoo 5 EV, totalmente lettrica, infine dispone di una batteria da 61 kWh con una potenza di 211 CV, questo modello punta soprattutto ad una guida silenziosa e ad una ricarica domestica o pubblica.

Nuove motorizzazioni per la flotta Omoda 5

La tavolozza dei colori carrozzeria si compone di cinque tinte: Snow White, Alpine Green, Canyon Black, Glacier Blue e Zircon Gray mentre gli interni sono disponibili in versione bianca o nera.

A ottobre OMODA & JAECOO ha registrato in Italia una quota dell’1,9% nel mercato privati, con oltre 11.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno. A livello globale il marchio ha superato le 630.000 consegne in due anni dal lancio, con una crescita del 38% dall’inizio del 2025.

Il lancio di questi 3 versione di Omoda 5 è previsto per fine mese con una speciale formula finanziaria

Tag
Omoda 5 SHS H Jaecoo 5 ICE Jaecoo 5 EV full hybrid benzina elettrica
