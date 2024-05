Le auto d’epoca rappresentano un patrimonio importantissimo per il mondo dell’automotive e non solo, perché anche sotto il profilo economico, tra eventi e compravendite, rappresentano una quota importante del mercato automobilistico.

Secondo una recente ricerca condotta da Car & Classic, nel primo trimestre del 2024, molte auto d’epoca hanno cambiato residenza, attraversando le frontiere.

In Italia si sono svolte nel primo Q3 dell’anno, 214 aste, contro le 1.804 avvenute in tutta Europa.

Osservando i primi dati, emerge che Fiat sia il brand con la maggior quantità di esemplari venduti, ben 43, seguono Mercedes e Jaguar, con 32 e 31 esemplari.

Auto d’epoca: Fiat Dino Spider e 124 tra le più ricercate in Europa

Quali sono le auto storiche più ricercate in Europa? Nonostante la Casa della Stella a Tre Punte, continui a primeggiare in testa alle classifiche, con oltre 42mila esemplari storici in vendita, diversi modelli italiani, risultano tra i più venduti e apprezzati nel segmento delle storiche.

La Fiat Dino Spider e la 124 sono le Youngtimer degli anni Ottanta e Novanta, più gettonate, segue anche la Fiat X1/9, modello creato da un celebre designer recentemente scomparso, Marcello Gandini.

Cresce anche l’interesse per la Fiat Barchetta.

Si conferma una ever green la Fiat 500, simbolo del Made in Italy, gli esemplari costruiti sul finire degli anni ’50, sono ricercatissimi, secondo Car & Classic, ogni settimana ne vengono venduti 3-4 esemplari.

Tra le configurazioni più richieste, la 500 F, la 500 D con gli sportelli controvento e la 500 L, versione commercializzata nel 1968.

Un capitolo a parte meritano le “spiaggina”.

Ricercate dalle strutture ricettive e attività turistiche, spesso sono creazioni basate su Fiat 500 e ispirate alla celebre Joly della carrozzeria GHIA di fine anni Cinquanta, una intraprendente scoperta realizzata con sedili in vimini.

Intramontabile anche la Fiat Panda, ai collezionisti e appassionati piace la Panda 4x4 Sisley, versione con sedili in ecopelle beige e Alcantara, oltre che dotata di trazione integrale, un esemplare in ottimo stato è stato battuto a oltre 15.000 euro in Portogallo.