circle x black
Cerca nel sito
 

AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna

sponsor

AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna
23 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stata innaugurata oggi la prestigiosa 42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca che si conferma il più importante salone europeo dedicato al motorismo storico.

Auto e Moto d’Epoca non è solo una fiera, ma il luogo dove passato e futuro dei motori si incontrano – dichiara Mario Carlo Baccaglini, Presidente Intermeeting - a BolognaFiere celebriamo ogni anno la passione per il Classic, tra collezionisti, musei e grandi marchi. L’edizione 2025 conferma questa identità, con una mostra speciale dedicata ai 75 anni della Formula 1, con 30 monoposto originali per la prima volta insieme, e un’esposizione esclusiva firmata Honda. È un viaggio tra tecnica, stile e storia, ma anche uno sguardo sul domani. Qui, il motorismo storico non è nostalgia: è cultura viva, condivisa da una comunità internazionale in continua crescita. Il nostro impegno è continuare a costruire un’esperienza unica, capace di emozionare, coinvolgere e ispirare ogni generazione.”

All'interno della manifestazione la mostra speciale dedicata ai 75 anni della Formula 1

La manifestazione durerà dal 23 al 26 ottobre 2025 a Bologna prendendo ben 235.000 metri quadrati, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici. Auto e Moto d’Epoca 2025 è un vero e proprio viaggio nella storia e nell’eccellenza del motorismo mondiale, tra rarità inedite, collezioni internazionali, grandi nomi dell’industria e club storici.

Tra le vetture d'eccellenza la monoposto Mercedes W-196R. Si tratta di una delle 15 mai costruite e l’unica rimasta interamente originale. La sua prima vittoria coincise con l’esordio nel Gran Premio di Francia a Reims, nel 1954, con Juan Manuel Fangio e Karl Kling al 1° e 2° posto. Al volante della W196 R Fangio siaggiudicò il titolo mondiale negli anni 1954 e 1955.

Prodotta in quindici esemplari la versione coupe è stata venduta recentemente a più di 130 milioni di Euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca Baccaglini
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza