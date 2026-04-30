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Automotive, l’AI accelera la rivoluzione

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Automotive, l’AI accelera la rivoluzione
30 aprile 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando l’industria automotive, che si afferma oggi come secondo settore per livello di maturità nell’adozione dell’AI, subito dopo il comparto tecnologico. Una trasformazione che potrebbe generare fino a 6,1 miliardi di euro di benefici complessivi in Italia entro il 2050 grazie allo sviluppo della guida autonoma.

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È quanto emerge dall’evento “ AI: innovazione al servizio della sicurezza e mobilità accessibile ”, promosso a Roma dall’associazione di fleet e mobility manager Best Mobility.

Fino a 6,1 mld di euro di benefici in Italia entro il 2050

Secondo i dati dell’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility del Politecnico di Milano, realizzati in collaborazione con Ipsos Doxa, il 52% dei consumatori ha oggi una percezione positiva dell’AI applicata ai veicoli. Tra i principali benefici percepiti figurano una maggiore sicurezza grazie alla prevenzione degli incidenti (38%), l’ottimizzazione dei consumi (34%) e la manutenzione predittiva (33%). Permangono tuttavia alcune criticità, tra cui il rischio di malfunzionamenti software (35%), la perdita di controllo del veicolo (33%) e la vulnerabilità ai cyberattacchi (30%).

Il settore della mobilità sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da sfide complesse, ma anche da grandi opportunità" ha affermato Giulio Salvadori Direttore dell’Osservatorio Connected Vehicle & Mobility. " I n questo contesto, la guida autonoma rappresenta una delle evoluzioni più significative per il futuro della mobilità, con un impatto diretto sulla sicurezza stradale. Riducendo o eliminando il fattore umano, i sistemi autonomi possono contribuire in modo decisivo a diminuire il numero di feriti per chilometro, le emissioni inquinanti e i costi sociali”.

Nel suo intervento Roberto Pietrantonio - Presidente UNRAE si è soffermato sugli aspetti normativi, evidenziando come: “L’AI Act rappresenta un passaggio importante, perché introduce regole necessarie su sicurezza, trasparenza e responsabilità. È fondamentale però che sia accompagnato da politiche industriali e strumenti di domanda che rendano queste innovazioni accessibili e sostenibili. Come UNRAE riteniamo che l’AI sia prima di tutto un’opportunità: per ridurre gli incidenti, migliorare l’efficienza e rendere la mobilità più sostenibile. Allo stesso tempo, dobbiamo evitare che un eccesso di complessità regolatoria rallenti l’innovazione o sposti altrove lo sviluppo tecnologico. La sfida è trovare un equilibrio: proteggere i cittadini senza indebolire la competitività europea. Perché il rischio non è avere regole, ma avere le regole migliori applicate a tecnologie sviluppate fuori dall’Europa.”

Riproduzione riservata
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fleet e mobility manager Best Mobility AI
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