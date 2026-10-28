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BMW F 450 RR: la nuova supersportiva per patente A2

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BMW F 450 RR: la nuova supersportiva per patente A2
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28 ottobre 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BMW Motorrad amplia la famiglia delle supersportive con la nuova F 450 RR, una sportiva progettata per i possessori di patente A2 e sviluppata per offrire precisione di guida, leggerezza e prestazioni accessibili.

Il design della nuova BMW F 450 RR riprende quello della S 1000 RR, con frontale ribassato, codino rialzato, carenature asimmetriche e appendici aerodinamiche. La firma luminosa a LED sottolinea il legame con le sportive di cilindrata superiore.

Il motore è un bicilindrico parallelo di 420 cc, già utilizzato sulla F 450 GS ma con una messa a punto specifica. Eroga 48 CV a 8.750 giri/min e 43 Nm a 6.750 giri/min, con l'80% della coppia disponibile già a 3.000 giri.

L'albero motore presenta perni di manovella sfalsati di 135 gradi, mentre un contralbero limita le vibrazioni. Il peso in ordine di marcia è di appena 177 kg.

BMW F 450 RR: freni Brembo e frizione automatizzata

La ciclistica utilizza un telaio a traliccio in acciaio con motore portante, forcella KYB rovesciata da 43 mm e forcellone in alluminio con monoammortizzatore regolabile. Le sospensioni Sport permettono ulteriori regolazioni all'avantreno, con pneumatici da 17 pollici tubeless.

L'impianto frenante prevede un disco anteriore da 310 mm con pinza monoblocco Brembo a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm. Di serie figurano ABS Pro sensibile all'inclinazione, controllo di trazione DTC, gestione del freno motore MSR e modalità Rain, Road e Race.

Una novità è la frizione Easy Ride Clutch, disponibile con il pacchetto Innovation oppure come accessorio: insieme allo Shift Assistant Pro consente partenze e cambi marcia senza azionare la leva della frizione, che rimane comunque utilizzabile.

La sella è alta 790 mm, mentre il serbatoio contiene 14 litri. BMW dichiara consumi di 3,8 l/100 km e oltre 350 chilometri di autonomia. La dotazione comprende strumentazione TFT da 6,5 pollici, connettività, presa USB-C e manopole riscaldabili.

Quattro le configurazioni: Base, Sport, M Sport e M Sport con pacchetto Innovation. Le versioni più accessoriate aggiungono sospensioni regolabili, quickshifter e modalità Race Pro. Lo schema del cambio può essere invertito per l'utilizzo in pista.

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