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BMW Italia accelera nel primo trimestre 2026, vendite a +9,9%

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BMW Italia accelera nel primo trimestre 2026, vendite a +9,9%
02 aprile 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avvio d’anno in crescita per BMW Italia, che nel primo trimestre 2026 consolida il trend positivo registrato nel 2025 e rafforza il posizionamento nel mercato premium. Nei primi tre mesi dell’anno il Gruppo ha immatricolato complessivamente 25.448 unità dei marchi BMW e MINI, segnando un incremento del 9,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Nel dettaglio, il marchio BMW ha raggiunto quota 20.651 unità, in crescita del 5,4%, mentre MINI ha registrato un balzo del 34,7% con 4.797 vetture consegnate.

Primo trimestre 2026 in crescita per BMW Italia

Sul fronte due ruote, BMW Motorrad conferma la leadership nel mercato premium e nei segmenti oltre i 500cc e 750cc, con 4.191 moto e scooter venduti nel trimestre.

Nel primo trimestre del 2026, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, abbiamo consolidato il percorso fatto negli ultimi anni, crescendo in termini di performance con tutti i brand e proseguendo con successo il processo di elettrificazione della mobilità, sempre all’interno di un perimetro di apertura tecnologica dove la scelta finale spetta al cliente. La nostra performance è solida e autorevole in tutti i segmenti del mercato premium, senza sovrapposizioni o cannibalizzazioni tra BMW e MINI”.

Positiva anche la performance del mese di marzo, che conferma il trend di crescita. Nel singolo mese BMW Italia ha immatricolato 9.301 unità complessive (+12,5%), con BMW a quota 7.423 vetture (+8,3%) e MINI a 1.878 unità (+33,3%). Le auto elettriche hanno raggiunto le 663 unità (+3,3%), mentre le elettrificate BMW crescono a tre cifre (+133,3%) arrivando a 1.470 unità. BMW Motorrad, infine, ha chiuso il mese con 2.056 veicoli venduti (+2,9%).

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BMW Motorrad BMW Italia MINI
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