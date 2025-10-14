circle x black
Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione

Centro Stile Lamborghini: laboratorio di identità e visione
14 ottobre 2025 | 17.26
Redazione Adnkronos
Ogni Lamborghini nasce da un’idea che diventa forma, da una linea che diventa emozione. A Sant’Agata Bolognese, questo percorso creativo prende vita nel Centro Stile Lamborghini, spazio dove il design si trasforma in linguaggio identitario. Non è un semplice ufficio tecnico, ma un laboratorio capace di dare coerenza al DNA del marchio e, allo stesso tempo, aprire strade inedite verso il futuro.

Fin dal suo avvio nei primi anni Duemila, il Centro Stile ha avuto una missione precisa: custodire l’autenticità del brand, garantendo che ogni nuovo modello rifletta la stessa tensione estetica che ha reso la Lamborghini Miura, la Countach o la Diablo icone di epoche diverse.

Qui il design diventa strumento di continuità e innovazione, fondendo la tradizione italiana con una proiezione globale.

Centro Stile Lamborghini: il cuore del linguaggio stilistico del marchio

All’interno del Centro Stile, l’attività non è mai lineare: si alternano schizzi rapidi e riflessioni teoriche, modellazione fisica e simulazioni digitali, intuizioni individuali e lavoro di squadra. I designer non si limitano a immaginare carrozzerie: ogni dettaglio, dalle luci alle prese d’aria, deve comunicare appartenenza a un universo estetico unico. La famosa firma luminosa a Y, così come i motivi esagonali, non sono semplici soluzioni grafiche ma simboli che radicano ogni modello nella storia Lamborghini.

La forza del Centro Stile risiede nella sua capacità di interpretare il marchio come un organismo in evoluzione. Non basta disegnare auto belle: occorre creare vetture riconoscibili al primo sguardo, capaci di trasmettere emozione e stupore. Ogni linea, curva o superficie nasce per evocare potenza, dinamismo e teatralità, caratteristiche che distinguono le super sportive di Sant’Agata dalle rivali.

Il lavoro quotidiano del team si fonda su due principi: visione e sperimentazione.

