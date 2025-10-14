circle x black
Cerca nel sito
 

Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi

sponsor

Ducati Multistrada V4 Rally 2026: viaggio senza compromessi
14 ottobre 2025 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova Ducati Multistrada V4 Rally 2026 nasce per soddisfare i motociclisti che vivono il viaggio come un’esperienza totale. Grazie a un serbatoio da 30 litri, sospensioni semiattive con escursione da 200 mm e una ciclistica aggiornata, questa versione è progettata per unire comfort da granturismo e attitudine fuoristradistica. L’evoluzione tecnologica ne amplia ulteriormente la versatilità, senza mai perdere il DNA sportivo tipico di Borgo Panigale.

Ducati Multistrada V4 Rally 2026: tecnologia e prestazioni per l’avventura

Il cuore della nuova Multistrada V4 Rally 2026 è il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, capace di 170 CV e 121 Nm di coppia. L’albero controrotante, derivato dall’esperienza MotoGP, assicura stabilità e agilità, mentre il Ducati Quick Shift 2.0 rende le cambiate più rapide e precise. La nuova posizione del pivot del forcellone e il disco posteriore da 280 mm incrementano l’efficacia anche a pieno carico.

Sul fronte elettronico, Ducati introduce il Forward Collision Warning, che si aggiunge a sistemi come Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection. L’Automatic Lowering Device riduce l’altezza da fermo, migliorando la gestione nelle manovre, mentre il Ducati Vehicle Observer ottimizza ABS e sospensioni adattandosi al terreno e allo stile di guida.

Il comfort non è mai stato così curato: parabrezza maggiorato, selle regolabili, manopole riscaldate di serie e ampio spazio per passeggero e bagagli. L’interfaccia TFT da 6,5 pollici integra funzioni di navigazione e connettività completa grazie a Ducati Connect.

La nuova Multistrada è disponibile in tre allestimenti: Radar, Adventure Travel & Radar e Full Adventure, con pacchetti che includono valigie in alluminio, selle riscaldate e accessori premium come lo scarico Akrapovic.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ducati Multistrada V4 Rally 2026 Multistrada V4 Rally 2026 ducati
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza