circle x black
Cerca nel sito
 

Francesca Fialdini dice addio alla sua Fiat Panda, icona pop della mobilità quotidiana.

sponsor

Francesca Fialdini - (Foto di archivio)
Francesca Fialdini - (Foto di archivio)
05 maggio 2026 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non servono sempre SUV di lusso o berline premium per raccontare il rapporto tra una persona e la propria auto. A dimostrarlo è Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice TV, che ha scelto di condividere un legame sorprendentemente autentico con una delle vetture più iconiche e popolari del panorama italiano: la Fiat Panda.

CTA

La Fialdini ha raccontato con tono nostalgico l’addio che ha dato alla sua “Pandina”, una vera compagna di viaggio che l’ha accompagnata per anni nella quotidianità romana, tra spostamenti lavorativi e vita privata.

Non si tratta di un’operazione nostalgica

Non è un’operazione nostalgica costruita a tavolino, ma si tratta del racconto autentico di un utilizzo reale, la Panda della Fialdini era una prima serie, essenziale e lontana dagli standard di comfort contemporanei ed ü stata utilizzata a lungo tra gli spostamenti urbani di Roma. Un’auto che, tra piccoli guasti, manutenzioni e inevitabili limiti tecnici, ha continuato a svolgere il proprio ruolo con quella funzionalità pragmatica che ne ha decretato il successo per oltre quattro decenni.

La FIAT Panda come altri modelli iconici rappresentano, meno male, ancora dei valori che vanno oltre al prodotto standardizzato ma rappresentano il vero e reale elemento distintivo della propria mobilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiat Panda mobilità quotidiana icona pop
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza