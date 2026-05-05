Non servono sempre SUV di lusso o berline premium per raccontare il rapporto tra una persona e la propria auto. A dimostrarlo è Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice TV, che ha scelto di condividere un legame sorprendentemente autentico con una delle vetture più iconiche e popolari del panorama italiano: la Fiat Panda.

La Fialdini ha raccontato con tono nostalgico l’addio che ha dato alla sua “Pandina”, una vera compagna di viaggio che l’ha accompagnata per anni nella quotidianità romana, tra spostamenti lavorativi e vita privata.

Non si tratta di un’operazione nostalgica

Non è un’operazione nostalgica costruita a tavolino, ma si tratta del racconto autentico di un utilizzo reale, la Panda della Fialdini era una prima serie, essenziale e lontana dagli standard di comfort contemporanei ed ü stata utilizzata a lungo tra gli spostamenti urbani di Roma. Un’auto che, tra piccoli guasti, manutenzioni e inevitabili limiti tecnici, ha continuato a svolgere il proprio ruolo con quella funzionalità pragmatica che ne ha decretato il successo per oltre quattro decenni.

La FIAT Panda come altri modelli iconici rappresentano, meno male, ancora dei valori che vanno oltre al prodotto standardizzato ma rappresentano il vero e reale elemento distintivo della propria mobilità.