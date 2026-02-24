circle x black
Cerca nel sito
 

Ford lancia la Puma Sound Edition

sponsor

Ford lancia la Puma Sound Edition
24 febbraio 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E se la musica non fosse soltanto qualcosa da ascoltare, ma da sentire con tutto il corpo? In un contesto in cui le giornate scorrono al ritmo di playlist e notifiche, Ford, in occasione dell'inizio del Festival di Sanremo, sceglie di ridefinire l’esperienza sonora in auto, trasformandola in un momento immersivo e multisensoriale.

In occasione della settimana più discussa dell’anno dedicata alla musica italiana, il brand propone un invito chiaro: superare il concetto tradizionale di ascolto e riscoprire la musica come esperienza fisica ed emotiva. Vibrazioni, ritmo, frequenze e percezioni diventano elementi centrali di un viaggio che coinvolge corpo e mente, oltre la dimensione puramente uditiva.

Ford invita a vivere la musica come un’esperienza da sentire attraverso tutto il corpo.

Ford presenta “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, un progetto che esplora i confini tra suono, corpo e tecnologia.

Il palcoscenico di questo progetto è la nuova Ford Puma Sound Edition. In questa edizione speciale, l'auto diventa l'ambiente ideale per una vera e propria immersione sensoriale: il suo sistema audio B&O, finemente calibrato da HARMAN, non si limita a riprodurre le tracce, ma le trasforma in un'esperienza unica.

Il progetto si arricchisce di una dimensione creativa grazie al contributo del sound designer Francesco Spaggiari, fondatore di Eufonia e da anni impegnato nella ricerca tra arte e suono. Spaggiari ha lavorato su frequenze e dinamiche per costruire composizioni in grado di generare vibrazioni percepibili fisicamente, traducendo le emozioni in materia sonora e restituendo un’esperienza che attraversa corpo e interiorità.

A rafforzare l’impianto concettuale dell’iniziativa, due prospettive complementari: quella di Ludovica Billi, impegnata nella sensibilizzazione sulle disabilità uditive, e quella di Daniela Collu, che attraverso la propria sinestesia offre una lettura inedita del rapporto tra suono e percezione visiva.

Nella settimana in cui tutta l’Italia parla di musica, abbiamo voluto lanciare un messaggio potente, invitando le persone a viverla in maniera diversa” - racconta Sabina Grixoni, Direttrice della Comunicazione di Ford.Grazie a questa speciale edizione di Puma e Kuga, infatti, l’esperienza di ascolto della musica in auto si eleva completamente, abbracciando anche gli altri sensi. Il risultato è un’esperienza che coinvolge tutto il corpo, mettendo al centro le emozioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo ford Ford Puma Sound Edition. Sabina Grixoni Direttrice della Comunicazione di Ford.
Vedi anche
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza