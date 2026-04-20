In occasione della Milano Design Week, Genesis sceglie un partner d’eccezione per raccontare la propria identità: il marchio milanese Larusmiani, simbolo di eleganza sartoriale e tradizione. Una collaborazione che va oltre la semplice esposizione, trasformandosi in un dialogo concreto tra automotive e moda, due mondi sempre più vicini per linguaggio e valori.

Cuore dell’iniziativa è la presenza della Genesis GMR-001 Hypercar, esposta all’interno della boutique di via Montenapoleone, nello spazio Automotive Gallery. Qui, l’auto diventa elemento narrativo, espressione tangibile della filosofia progettuale del brand coreano, dove precisione aerodinamica e linee scolpite convivono con una forte identità estetica.

La scelta di Milano non è casuale: la città rappresenta un punto di riferimento internazionale per il design e diventa il contesto ideale per consolidare il posizionamento premium di Genesis, appena entrata nel mercato italiano.

Genesis Larusmiani Milano Design Week tra hypercar e capsule collection

Accanto alla showcar, la collaborazione si sviluppa attraverso una capsule collection Genesis x Larusmiani, composta da capi e accessori che reinterpretano lo stile automobilistico in chiave lifestyle. Un progetto che traduce le linee e i materiali della hypercar in prodotti sartoriali, mantenendo coerenza tra estetica e funzionalità.

Il legame tra i due brand si fonda su una visione comune: attenzione al dettaglio, qualità dei materiali e ricerca dell’eccellenza. Non si tratta solo di un’operazione d’immagine, ma di un percorso che punta a costruire un’identità riconoscibile anche fuori dal settore automotive.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che accompagna l’arrivo di Genesis in Italia, con una gamma elettrificata e l’apertura di nuove sedi sul territorio. Un approccio che mira a radicarsi attraverso collaborazioni mirate, capaci di dialogare con il contesto locale senza perdere coerenza globale.

Dalla pista al design, fino al mondo della moda, la presenza alla Milano Design Week evidenzia la volontà di Genesis di posizionarsi come marchio trasversale, capace di interpretare il lusso contemporaneo con un linguaggio distintivo.