Genesis GV60 Magma completa i test globali: debutto vicino per il primo SUV elettrico ad alte prestazioni

Genesis GV60 Magma completa i test globali: debutto vicino per il primo SUV elettrico ad alte prestazioni
02 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
Genesis ha annunciato che la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni nella storia del marchio, ha completato le ultime fasi di un programma di test globale condotto in alcuni dei contesti più estremi del pianeta. Un percorso di sviluppo che ha avuto l’obiettivo di affinare ogni dettaglio tecnico e rendere la vettura pronta al debutto ufficiale.

Frutto di un lavoro ingegneristico mirato a coniugare dinamica di guida e comfort di lusso, la GV60 Magma inaugura un nuovo capitolo nella visione high-performance del brand coreano, offrendo prestazioni emozionanti senza rinunciare alla raffinatezza tipica di Genesis.

Genesis GV60 Magma: test globali per la massima affidabilità

Il percorso di prove è iniziato ad Arjeplog, in Svezia, tra le temperature glaciali del Nord Europa, per poi spostarsi nelle condizioni opposte del deserto californiano, dove il SUV elettrico è stato sottoposto a verifiche su potenza, raffreddamento ed efficienza termica. Successivamente, i collaudi hanno interessato le strade di montagna della Nuova Zelanda e le differenti superfici stradali della Spagna.

Al California Proving Ground, gli ingegneri hanno spinto la vettura oltre i limiti in condizioni di calore estremo, mentre nel Southern Hemisphere Proving Ground della Nuova Zelanda il test si è svolto a 1.500 metri di altitudine, su superfici ghiacciate e battute dal vento. Qui sono state valutate la precisione del telaio, la stabilità di trazione, la resistenza in frenata e l’agilità in curva.

Il collaudo si è concluso in Corea, con un percorso che ha collegato il Namyang R&D Center a Chuncheon, includendo sessioni intense all’Inje Speedium Circuit. L’obiettivo: garantire un equilibrio perfetto tra accelerazione potente, tenuta di strada e comfort di alto livello, anche in scenari urbani complessi, strade di montagna e tracciati ad alta velocità.

