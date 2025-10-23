circle x black
Hispano Suiza: l’eccellenza tecnica della Carmen Sagrera

23 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
La nuova Hispano Suiza Carmen Sagrera rinnova il legame tra due icone dell’automobilismo, Hispano Suiza e Michelin, un binomio che coniuga la ricerca ingegneristica con l’arte della personalizzazione.

L’hypercar 100% elettrica segna il culmine dei 120 anni del marchio spagnolo, un traguardo celebrato attraverso un progetto che unisce eleganza, innovazione e potenza. La collaborazione con Michelin ha permesso di sviluppare pneumatici dedicati, concepiti per esaltare la precisione dinamica e la tenuta di strada della nuova Hispano Suiza Carmen Segrera capace di sprigionare 1.114 CV e 1.160 Nm di coppia, scattando da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi.

Hispano Suiza Carmen Segrera: nessun compromesso per una hypercar unica

Gli Michelin Pilot Sport 4S adottati per la Carmen Sagrera sono frutto di un lavoro congiunto tra i tecnici francesi e gli ingegneri di Barcellona. Le misure dedicate (265/30 ZR19 all’anteriore e 305/30 ZR20 al posteriore) garantiscono stabilità e trazione anche alle velocità più elevate.

Ogni dettaglio riflette la filosofia Hispano Suiza: dai fianchi decorati con la cicogna simbolo del marchio fino ai motivi che richiamano i mosaici di Antoni Gaudí, patrimonio artistico di Barcellona. La finitura Velvet Touch, tecnologia brevettata da Michelin, dona una texture morbida e vellutata, esaltando il valore artigianale e l’unicità del prodotto.

Questo approccio artigianale è il filo conduttore che lega passato e futuro.

Oggi, la sinergia prosegue su un piano tecnologico più evoluto, con il supporto del reparto Engineering & Services di Michelin, che contribuisce allo sviluppo dei modelli destinati agli eventi internazionali come la Monterey Car Week o il Goodwood Festival of Speed.

La Carmen Sagrera rappresenta così non solo una vettura, ma una dichiarazione di stile e competenza, emblema della nuova era elettrica firmata Hispano Suiza.

