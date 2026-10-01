Honda amplia la famiglia della sua coupé ibrida annunciando l'arrivo in Europa della Prelude Limited Edition, versione in serie limitata già accolta con grande interesse sul mercato giapponese. L'Italia dovrà attendere febbraio 2027 per vederla su strada, con una configurazione estetica specifica studiata per rendere ancora più riconoscibile il modello.

Il principale elemento distintivo della nuova Honda Prelude Limited Edition è la nuova verniciatura Premium Crystal Garnet Metallic, una tonalità pensata per valorizzare le superfici e le proporzioni slanciate della carrozzeria. A creare un contrasto più sportivo provvedono gli accenti rossi inseriti nei paraurti anteriore e posteriore, le pinze freno Brembo nella stessa tonalità e i cerchi in lega da 19 pollici con finitura Black cut.

Honda Prelude Limited Edition: interni bordeaux e dettagli esclusivi

La personalizzazione continua nell'abitacolo, dove domina il bordeaux. Le cuciture rosse a contrasto interessano volante, console centrale, plancia, sedili anteriori e pannelli porta, creando un collegamento visivo con i dettagli esterni. Sulla plancia trova inoltre posto l'emblema Prelude ricamato, elemento specifico di questa edizione.

La caratterizzazione non modifica però l'impostazione tecnica della coupé. Prelude Limited Edition mantiene infatti il sistema ibrido e:HEV e la tecnologia Honda S+ Shift, sviluppata per aumentare il coinvolgimento del conducente e ricreare una maggiore connessione tra accelerazione, risposta della vettura e sensazioni al volante.

Honda continua così a interpretare Prelude secondo un concetto di sportività differente da quello di una coupé estrema. L'ispirazione dichiarata arriva dal volo degli alianti: fluidità dei movimenti, precisione e controllo hanno guidato lo sviluppo della nuova generazione.

Un'impostazione che riprende anche il ruolo storico della Prelude. Comparsa per la prima volta quasi cinquant'anni fa, la coupé è stata più volte utilizzata da Honda per introdurre tecnologie innovative, mantenendo una propria identità all'interno della gamma.

Con la Limited Edition, questa filosofia viene accompagnata da una veste più ricercata ed esclusiva. La commercializzazione italiana inizierà a febbraio 2027, mentre Honda non ha ancora comunicato il numero di esemplari destinati al nostro mercato.