Il futuro di Nolan in EICMA 2025

03 novembre 2025 | 11.15
Redazione Adnkronos
Nolan invita motociclisti, media e appassionati a un viaggio tra innovazione, design e artigianalità italiana in occasione di EICMA 2025, in programma a Fiera Milano-Rho. L’azienda presenta la collezione caschi 2026, che include la prima mondiale della linea di alta gamma XSeries e un nuovo jet urbano.

Allo stand I63, Padiglione 9, i visitatori potranno scoprire le nuove tecnologie in termini di comfort, protezione e stile, ammirare le grafiche inedite e assistere a dimostrazioni sull’artigianalità che caratterizza la produzione Nolan a Brembate di Sopra.

La collezione 2026 segna un nuovo capitolo nell'evoluzione del design Nolan.

Il nuovo jet urban N20–2, disponibile anche nella versione Visor, unisce l'eleganza italiana, la funzionalità moderna e un carattere urbano che rappresenta la nuova visione di Nolan per una nuova generazione di caschi da città.

L'altro nuovo modello di punta della collezione Nolan che farà il suo debutto mondiale all'EICMA è il casco di alta gamma della linea XSeries, realizzato in fibre composite e progettato per offrire comfort, protezione e tecnologia eccezionali.

Tra le principali novità presentate da Nolan, spiccano tecnologie d’avanguardia sviluppate per ridefinire i concetti di sicurezza e comfort nella guida. Frutto del lavoro del Team Ricerca & Sviluppo, queste soluzioni rappresentano l’evoluzione di un percorso fatto di competenza e passione, orientato a immaginare, innovare e creare esperienze di guida sempre più intelligenti.

Tre i pilastri che guidano questa visione: sicurezza senza compromessi, comfort assoluto e funzionalità smart.

