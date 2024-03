Iveco continua a crescere, ponendosi nuovi e ambiziosi obiettivi nel breve termine.

In occasione del Capital Markets Day di Torino, la Iveco ha annunciato un nuovo piano di investimento di oltre 5,5 miliari di euro per il quadriennio 2024 - 2028.

A distanza di soli due anni dal primo Investor Day (novembre 2021), il nuovo Capital Markets Day promosso dalla Iveco Group giunge a seguito del conseguimento di risultati straordinari.

A fine 2023, il Gruppo aveva già raggiunto gli obiettivi previsti per fine 2026 o era in anticipo rispetto al loto conseguimento.

Gerrit Marx, Amministratore Delegato di Iveco Group ha dichiarato la volontà dell’azienda, di intraprendere nuovi percorsi.

Il nuovo piano messo in atto porterà a consolidare partnership già in atto ma anche a diversificare gli investimenti e a perseguire con maggiore determinazione la sostenibilità.

Dal 2024 al 2028 gli oltre 5,5 miliardi di euro di investimento riguarderanno l’innovazione e non solo.

Iveco Group: intelligenza artificiale e transizione energetica

Tre punti su cui si giocherà il futuro del Gruppo:

• intelligenza artificiale

• transizione energetica

• guida autonoma.

Entro i prossimi anni saranno impiegati oltre 500 ingegneri nel nuovo laboratorio “Software & Analytics”. Previste anche nuove collaborazioni per estendere le proprie competenze nell’elettrificazione.

La partnership con la Hyundai Motor Company consentirà alla Iveco di utilizzare per i suoi veicoli commerciali pesanti elettrici, diverse soluzioni, tra cui anche quelle a celle a combustibile.

Anche con Ford Trucks è stato siglato un memorandum d’intesa, non vincolante, per lo sviluppo congiunto di nuovi modelli e tecnologie per i veicoli commerciali pesanti, in virtù della nuova regolamentazione e normativa che entrerà in vigore entro il 2029.