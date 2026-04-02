Jaguar sceglie di ripartire dalle proprie radici per costruire il futuro. Non un semplice esercizio stilistico, ma un lavoro profondo sull’identità del marchio, che prende forma in una nuova GT elettrica a quattro porte destinata a segnare un cambio di passo netto.

Il progetto nasce da un approccio preciso: comprendere cosa renda davvero una Jaguar tale. Per farlo, gli ingegneri hanno rimesso le mani, e soprattutto le sensazioni, sui modelli più iconici della storia del brand, traducendo poi quell’esperienza in un’auto completamente nuova.

Ne emerge una vettura che interpreta una doppia anima ben definita: da un lato prestazioni elevate e risposta immediata, dall’altro comfort e raffinatezza tipici delle grandi granturismo britanniche.

Jaguar GT elettrica: tecnologia e DNA storico si incontrano

La nuova Jaguar GT elettrica rappresenta una sintesi tra passato e innovazione. Il suo sviluppo si è basato su modelli come E-type, XJS e XJ, vetture che hanno contribuito a definire il carattere del marchio e che oggi diventano riferimento diretto per il futuro.

Dal punto di vista stilistico, emergono elementi chiave come il cofano allungato e la linea del tetto ribassata, soluzioni che mantengono un legame evidente con la tradizione pur inserendosi in un contesto completamente elettrico.

Ma è sul piano tecnico che il progetto compie il salto più significativo. La piattaforma introduce una configurazione tri-motore capace di sviluppare oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia, valori che collocano questa GT ai vertici del segmento.

Il sistema di gestione della potenza lavora con una rapidità di risposta nell’ordine del millisecondo, distribuendo la coppia in modo preciso per garantire una guida coinvolgente ma sempre controllata.

A supporto della dinamica intervengono sospensioni pneumatiche evolute e ammortizzatori attivi a doppia valvola, progettati per mantenere equilibrio tra comfort e stabilità anche nelle condizioni più impegnative.

L’esperienza maturata sui modelli storici ha influenzato ogni aspetto del progetto. La XK120 ha suggerito l’importanza di un abitacolo centrato sul guidatore, mentre la E-type ha confermato il valore di una sportività accessibile ma emozionale. La XJ Coupé, invece, ha fornito il riferimento più diretto per la fusione tra prestazioni e comfort.