circle x black
Cerca nel sito
 

Jaguar rilancia la GT elettrica: DNA storico e oltre 1.000 CV

sponsor

Jaguar rilancia la GT elettrica: DNA storico e oltre 1.000 CV
02 aprile 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jaguar sceglie di ripartire dalle proprie radici per costruire il futuro. Non un semplice esercizio stilistico, ma un lavoro profondo sull’identità del marchio, che prende forma in una nuova GT elettrica a quattro porte destinata a segnare un cambio di passo netto.

CTA

Il progetto nasce da un approccio preciso: comprendere cosa renda davvero una Jaguar tale. Per farlo, gli ingegneri hanno rimesso le mani, e soprattutto le sensazioni, sui modelli più iconici della storia del brand, traducendo poi quell’esperienza in un’auto completamente nuova.

Ne emerge una vettura che interpreta una doppia anima ben definita: da un lato prestazioni elevate e risposta immediata, dall’altro comfort e raffinatezza tipici delle grandi granturismo britanniche.

Jaguar GT elettrica: tecnologia e DNA storico si incontrano

La nuova Jaguar GT elettrica rappresenta una sintesi tra passato e innovazione. Il suo sviluppo si è basato su modelli come E-type, XJS e XJ, vetture che hanno contribuito a definire il carattere del marchio e che oggi diventano riferimento diretto per il futuro.

Dal punto di vista stilistico, emergono elementi chiave come il cofano allungato e la linea del tetto ribassata, soluzioni che mantengono un legame evidente con la tradizione pur inserendosi in un contesto completamente elettrico.

Ma è sul piano tecnico che il progetto compie il salto più significativo. La piattaforma introduce una configurazione tri-motore capace di sviluppare oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia, valori che collocano questa GT ai vertici del segmento.

Il sistema di gestione della potenza lavora con una rapidità di risposta nell’ordine del millisecondo, distribuendo la coppia in modo preciso per garantire una guida coinvolgente ma sempre controllata.

A supporto della dinamica intervengono sospensioni pneumatiche evolute e ammortizzatori attivi a doppia valvola, progettati per mantenere equilibrio tra comfort e stabilità anche nelle condizioni più impegnative.

L’esperienza maturata sui modelli storici ha influenzato ogni aspetto del progetto. La XK120 ha suggerito l’importanza di un abitacolo centrato sul guidatore, mentre la E-type ha confermato il valore di una sportività accessibile ma emozionale. La XJ Coupé, invece, ha fornito il riferimento più diretto per la fusione tra prestazioni e comfort.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jaguar jaguar gt supercar
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza