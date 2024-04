Il Gruppo Koelliker rinnova il suo impegno nell’essere pioniere nella proporre soluzioni di mobilità urbana sostenibili portando in Italia in test l’iconico black cab londinese TX della celebre casa automobilistica britannica LEVC, che da oltre 110 anni produce e commercializza veicoli unici e riconoscibili in tutto il mondo.

Ricordiamo che dal 2017 il TX electric cab sta trasformando le città di tutto il mondo, con la missione di ridurre emissioni di CO2 e fornendo allo stesso tempo un prodotto iconico e di design assoluto.

Gruppo Koelliker di nuovo al Fuorisalone consolida il connubio tra design e mobilità

Il cab londinese TX è molto più di un semplice mezzo di trasporto, infatti si inserisce perfettamente nella cornice della Design Week rappresentando la perfetta unione tra la vocazione urbana e l’attenzione all’ambiente.

Presentando questo cab Koelliker rafforza il suo interesse ad una mobilità nuova e condivisa, iconica e riconoscibile, capace di rivoluzionare il modo di vivere le città, cle sue abitudini ma sempre con un occhio sempre attento alla sostenibilità e all’innovazione.