La nuova Nissan Micra ottiene le cinque stelle Green NCAP, il massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione indipendente che valuta le prestazioni ambientali delle automobili. La sesta generazione della compatta giapponese, diventata completamente elettrica, raggiunge un punteggio complessivo del 94%.

Nel dettaglio, la nuova Nissan Micra ha ottenuto 9,1 su 10 per la qualità dell'aria, 9,3 per l'efficienza energetica e 10 su 10 per le emissioni di gas serra. Green NCAP considera nella propria metodologia anche il ciclo di vita del veicolo, dalla produzione alla fase di utilizzo fino al trattamento a fine vita. Le prestazioni della vettura in condizioni di freddo sono state inoltre giudicate “Buone”.

Nuova Nissan Micra: due batterie e fino a 416 km di autonomia

Lunga quattro metri e larga 1,8, la nuova Micra è disponibile con due batterie. Quella da 40 kWh consente fino a 317 km WLTP, mentre l'accumulatore da 52 kWh porta l'autonomia fino a 416 km. La potenza massima di ricarica in corrente continua raggiunge rispettivamente 80 e 100 kW. Il consumo dichiarato è di 14,2 kWh/100 km, con frenata rigenerativa ed e-Pedal a contribuire al recupero dell'energia.

Sviluppata specificamente per il mercato europeo, la Micra è stata disegnata presso il Nissan Design Europe di Londra. A bordo sono disponibili NissanConnect Services, servizi Google integrati e l'In-Car Route Planning, che individua le stazioni di ricarica considerando autonomia residua e consumi e può precondizionare la batteria prima della sosta.

La nuova generazione nasce dalla collaborazione con Renault e utilizza la piattaforma elettrica AmpR Small. La produzione avviene nello stabilimento Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, sfruttando le sinergie dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.