circle x black
Cerca nel sito
 

Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award

sponsor

Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award
30 aprile 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel panorama motociclistico attuale, dove spesso il design rincorre l’eccesso, Suzuki sceglie una strada diversa. Con le GSX-8T e GSX-8TT, la casa giapponese ottiene il Red Dot Design Award 2026, uno dei premi più autorevoli a livello globale, confermando un approccio progettuale che punta alla sostanza più che all’effetto immediato.

CTA

Il riconoscimento non arriva per caso. Il Red Dot Design Award, attivo dal 1955, valuta ogni anno migliaia di prodotti secondo criteri rigorosi che spaziano dall’innovazione alla funzionalità, fino all’impatto emozionale. In questo contesto, le due naked Suzuki si distinguono per un equilibrio difficile da raggiungere: richiamare il passato senza risultare nostalgiche.

Suzuki GSX-8T: tra richiami classici e visione moderna

Il punto centrale del progetto è proprio questo: reinterpretare elementi iconici senza cadere nella replica. Le GSX-8T e GSX-8TT lavorano sulle proporzioni, sulle superfici e sui dettagli per costruire un linguaggio visivo pulito, leggibile, ma allo stesso tempo ricco di riferimenti storici.

Le linee sono essenziali, prive di sovrastrutture inutili, e lasciano emergere la meccanica come parte integrante dell’estetica. È una scelta precisa, che si traduce in un design senza tempo, capace di mantenere coerenza anche a distanza di anni.

La giuria del Red Dot Design Award ha premiato proprio questa capacità: fondere tradizione e innovazione in modo credibile, senza forzature.

Non si tratta solo di stile, però. L’attenzione a ergonomia, funzionalità e qualità costruttiva contribuisce a definire un progetto completo, in cui ogni elemento ha una ragione precisa. Un approccio che restituisce valore al concetto di design motociclistico, spesso sacrificato in favore di soluzioni più scenografiche che funzionali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
suzuki suzuki gsx 8t red dot design award
Vedi anche
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza