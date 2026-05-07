circle x black
Cerca nel sito
 

Le Volvo diventano ancora più smart con Google Gemini

sponsor

07 maggio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Volvo Cars compie un passo deciso verso la mobilità del futuro insieme a Google, introducendo Google Gemini a bordo dei propri modelli. Non si tratta di un semplice aggiornamento dei comandi vocali, ma di un cambio di paradigma: l’interazione diventa naturale, contestuale e realmente utile durante la guida.

CTA

Gemini supera la logica dei comandi rigidi e predefiniti, portando in auto una comprensione evoluta del linguaggio. Il sistema interpreta le intenzioni del conducente, adattandosi alle richieste e al contesto, con l’obiettivo di rendere ogni spostamento più fluido e meno stressante.

La distribuzione partirà dagli Stati Uniti, coinvolgendo inizialmente un gruppo selezionato di utenti, per poi estendersi progressivamente ad altri mercati. I modelli Volvo prodotti dal 2020 saranno tra i primi a beneficiare dell’assistente di nuova generazione.

Un’interazione più naturale e utile nella vita reale

Nell’uso quotidiano, il salto in avanti è evidente. Pianificare un viaggio diventa più intuitivo: basta una richiesta formulata in modo naturale per ottenere suggerimenti su destinazioni, attività e tappe intermedie, con la possibilità di approfondire ogni proposta attraverso un dialogo continuo.

Durante il percorso, Gemini si integra con Google Maps per individuare punti di interesse lungo il tragitto, valutando preferenze, recensioni e praticità di accesso. Il tutto senza interrompere la guida o distrarre il conducente con interazioni complesse.

Anche la gestione delle comunicazioni evolve. L’assistente è in grado di riassumere messaggi in arrivo oppure di crearne di nuovi, anche articolati e in lingue diverse, aggiornandoli in tempo reale in base ai cambiamenti del viaggio.

Sul fronte dell’intrattenimento, l’esperienza diventa più personale: basta indicare uno stato d’animo o una preferenza per ottenere contenuti coerenti, senza dover navigare manualmente tra menu e impostazioni.

La partnership tra Volvo Cars e Google si rafforza ulteriormente. Già nel 2025, la casa svedese è stata scelta come riferimento per lo sviluppo di nuove tecnologie legate all’esperienza digitale in auto, contribuendo direttamente alla definizione di soluzioni pensate per l’utilizzo reale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
volvo volvo google gemini gemini ai
Vedi anche
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza