circle x black
Cerca nel sito
 

Passo carrabile e marciapiede: dove finisce il diritto di accesso e dove inizia lo spazio pubblico

sponsor

Passo carrabile e marciapiede: dove finisce il diritto di accesso e dove inizia lo spazio pubblico
18 giugno 2026 | 13.39
Pompeo Pontone
LETTURA: 2 minuti

Quando si parcheggia l’auto in prossimità di un passo carrabile, il dubbio è quasi inevitabile: l’ho lasciata nel punto giusto oppure rischio una multa, se non addirittura la rimozione con il carro attrezzi?

CTA

Qualsiasi Comune realizza o modifica un marciapiede, lo interrompe o lo ribassa in prossimità di un ingresso, e da quel momento nasce il dubbio. È possibile parcheggiare davanti a quel punto? L’interruzione del marciapiede equivale automaticamente a un passo carrabile? E fino a dove deve arrivare il marciapiede quando incontra un accesso veicolare?

La risposta parte da una distinzione essenziale, non ogni interruzione del marciapiede è un passo carrabile.

Il passo carrabile, nel Codice della Strada, è l’accesso da una strada pubblica o aperta al pubblico verso un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Deve quindi servire realmente al passaggio di auto, moto o altri veicoli verso un cortile o ad un box.

Se invece l’ingresso è solo pedonale, la presenza di un marciapiede ribassato, interrotto o raccordato alla carreggiata non basta, da sola, a trasformare quel punto in un passo carrabile. Il marciapiede in questione puo’ essere cosi’ costruito magari per una semplice scelta tecnica del Comune per risolvere un dislivello, per garantire l’accessibilità o per evitare barriere architettoniche.

Dove deve finire il marciapiede in prossimità di un passo carrabile

In presenza di un vero passo carrabile, il marciapiede non dovrebbe “sparire” come spazio pedonale, ma raccordarsi all’accesso veicolare. In altre parole, il percorso dei pedoni deve rimanere riconoscibile, sicuro e fruibile, mentre il bordo del marciapiede può essere abbassato o sagomato solo nella parte necessaria a consentire l’entrata e l’uscita dei veicoli.

Il marciapiede a livello tecnico deve quindi garantire continuità al transito pedonale, anche quando attraversa un accesso carrabile.

La parte ribassata deve corrispondere allo spazio effettivamente necessario all’accesso dei veicoli. Non è corretto estendere l’interruzione del marciapiede oltre il varco carrabile, perché quello spazio rimane assolutamente pubblico e conserva una funzione prettamente pedonale.

Il cartello di passo carrabile non è un dettaglio

Il divieto di sosta davanti a un passo carrabile presuppone un accesso regolare e un’apposita autorizzazione. Il segnale deve pero’ riportare l’ente proprietario della strada che ha rilasciato l’autorizzazione, oltre al numero identificativo e all’anno del rilascio. La mancanza di questi elementi può incidere sull’efficacia del divieto. Senza autorizzazione, un privato non può trasformare un ingresso in un divieto di sosta semplicemente apponendo un avviso, un cartello generico o un biglietto sui parabrezza.

Per capire se davanti a un varco si possa parcheggiare, non basta osservare quindi solo la forma del marciapiede. Occorre verificare tre elementi importanti:

• se l’ingresso è realmente carrabile

• se esiste un’autorizzazione di passo carrabile

• se è presente una segnaletica conforme.

Se invece l’ingresso serve solo al passaggio delle persone e il marciapiede è stato ribassato per ragioni tecniche, ma non esiste un passo carrabile autorizzato, quello spazio può essere considerato utile per poter parcheggiare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passo carrabile marciapiede diritto di accesso spazio pubblico Codice della Strada
Vedi anche
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza