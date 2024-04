Maserati sempre più 'elettrica', arriva la GranCabrio Folgore

Grasso, 'un prodotto 100% Made in Italy come tutte le nostre vetture'. Per la comunicazione globale il marchio del Tridente lancia un video con Damiano dei Måneskin

Un prodotto che - come tutte le Maserati - "è 100% Made in Italy" perché, come ha spiegato il ceo Davide Grasso, "noi progettiamo, sviluppiamo e produciamo le nostre auto al 100% in Italia". E' la GranCabrio Folgore, la versione scoperta della coupé GranTurismo, che fa compiere al marchio del Tridente un nuovo passo verso la completa elettrificazione, in attesa della scadenza del 2028 quando - salvo ripensamenti - tutta la produzione Maserati sarà elettrica.

In un momento in cui si intensificano le polemiche sulla produzione nazionale del gruppo Stellantis (ultimo caso la decisione di Alfa di battezzare in 'Junior' il suv 'Milano'), la storica casa - che nel 2024 celebra i suoi 'primi 110 anni' - rilancia la sua italianità in un momento delicato di passaggio che ha visto la fine della produzione del maxi-suv Levante a Mirafiori, il lancio del Grecale Folgore (prodotto a Cassino) aspettando il debutto nel 2025 della super sportiva MC20 Folgore che nascerà a Modena come già la versione termica, anche se con numeri giornalieri che al momento sono molto limitati. Un impianto - quello emiliano che "non solo è la più antica fabbrica automotive italiana ancora in funzione" ma è anche il "cuore pulsante del nostro marchio" ha ribadito Grasso.

Quanto alla nuova versione Folgore 'scoperta' sarà costruita a Mirafiori dove sono già prodotte le GranTurismo (anche in versione elettrica) e la GranCabrio, una gamma per la quale il focus non sembra essere sui numeri ma - ha aggiunto Grasso - "su value chain, logistica e produzion. Il nostro obiettivo è produrre una vettura in meno di quelle che chiede il mercato".

Il tutto aspettando appunto il 2028 quando "Maserati sarà il primo brand del lusso italiano ad avere una gamma interamente elettrificata" ha ricordato il ceo, che ha riconosciuto come questa diffusione va gestita con attenzione: "L'elettrificazione è una grande sfida e una grande opportunità. Ma il mondo si sta muovendo verso l'elettrico con ritmi diversi: noi siamo un brand globale del lusso e vogliamo dare la possibilità ai nostri clienti di scegliere. Per questo non voglio vincolarmi a date sulla fine della produzione del termico, che potrà variare nei vari mercati in base alla domanda", ha spiegato.

Per rafforzare la penetrazione globale di questo modello e di questa offensiva Maserati ha scelto di affidarsi a Damiano David, frontman dei Måneskin, che sarà protagonista della campagna 'It turns you on' con un vero e proprio film di 90 secondi, girato dal regista Gabriele Mainetti. Un video di 90 secondi, che sarà diffuso in 40 Paesi e che, spiega Giovanni Perosino, direttore marketing e comunicazione del brand - "richiama le tipiche atmosfere della Dolce Vita".

La presentazione del nuovo modello Folgore - che anche per la GranCabrio avrà un prezzo di partenza inferiore a quello della versione terica Trofeo - arriva dopo il weekend di gara di Formula E al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ha ospitato per la prima volta la tappa italiana del campionato del mondo con monoposto 100% elettriche, dove il Tridente è l’unico marchio italiano del lusso in griglia.