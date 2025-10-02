circle x black
Mercedes, la nuova Cla elettrica vince il test del Gra di Roma

Per la 250+ 10 giri e 700 km con un pieno di energia

02 ottobre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo i 25 record segnati dal Concept AMG GT XX sulla leggendaria pista di Nardò, che hanno messo in luce l’incredibile livello tecnologico e l’enorme potenziale dei motori elettrici nel mondo delle alte prestazioni, la sfida sull'elettrico lanciata da Mercedes è arrivata a Roma. Qui infatti la nuova Cla è stata chiamata ad affrontare un altro 'famigerato' anello, quello del GRA, il Grande Raccordo Anulare.

La Cla250+ è stata così lanciata nell'agone vissuto ogni giorno da migliaia di automobilisti, dove la sfida - per un modello a batteria - è quella dell’efficienza, dell’autonomia, della velocità di ricarica e del comfort.

La cavalcata della Gla, validata dal team istruttori di Guida Sicura ACI Vallelunga, è andata avanti per oltre 700 km con un solo pieno di energia: la nuova Mercedes ha così coperto ben 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma, ad una velocità media di 85 km/h, terminando con un’autonomia residua di 30 km. Risultati che confermano la Cla - pronta al debutto nelle concessionarie della Stella - come una vettura che porta la mobilità elettrica nella vita quotidiana a un nuovo livello grazie ad un’autonomia WLTP di 792 chilometri e un’architettura elettrica a 800 volt che rende i tempi di ricarica molto vicini a quelli di un tradizionale rifornimento di carburante.

Tag
elettrica Cla GRA autonomia efficienza
