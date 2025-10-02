circle x black
MG Motor: lo spirito di squadra scende in campo con la Coppa Davis

MG Motor: lo spirito di squadra scende in campo con la Coppa Davis
02 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
Quando l’eleganza del tennis incontra l’energia della mobilità, nasce qualcosa di unico. È con questo spirito che MG Motor si presenta come partner ufficiale della Coppa Davis Final 8, portando in campo tutta la sua storia e la sua visione sostenibile.

Dal 18 al 23 novembre 2025, la città di Bologna diventa il cuore pulsante del tennis mondiale e MG accompagnerà giocatori, team e staff con una flotta di vetture che unisce innovazione, design e attenzione all’ambiente: dai SUV MG HS e ZS alle compatte MG3 e MG4, fino al full electric MG5 EV.

Tennis e mobilità: la nuova squadra vincente

Per MG, questa partnership è una prima assoluta nel mondo del tennis, e segna l’inizio di un nuovo capitolo in cui la mobilità non è solo spostamento, ma esperienza da condividere. "Siamo estremamente orgogliosi di far parte di questo evento straordinario," racconta Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Italia. "Lo spirito di squadra è qualcosa che sentiamo forte anche nella nostra identità. E la Coppa Davis è la cornice perfetta per viverlo insieme ai nostri clienti."

MG Motor Coppa Davis – Final 8
