circle x black
Cerca nel sito
 

Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni

sponsor

Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni
23 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dieci anni dopo aver inaugurato la categoria All Season, Michelin alza ancora una volta l’asticella con i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due pneumatici che fondono innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità in un’unica proposta pensata per la mobilità moderna.

Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni

Il CrossClimate 3 Sport inaugura il concetto di pneumatico sportivo quattro stagioni, destinato a vetture ad alte prestazioni, comprese le elettriche. La combinazione delle tecnologie Dynamic Response, V-Shape e Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 assicura aderenza e stabilità in ogni condizione climatica, offrendo un feeling di guida incredibile. La certificazione 3PMSF e la classe A in frenata sul bagnato confermano il suo carattere polivalente e performante.

Il CrossClimate 3, erede diretto del CrossClimate 2, amplia la copertura verso vetture e SUV di ogni segmento, con un miglioramento del 4% sul bagnato e del 15% nella durata chilometrica. La struttura MAXTOUCH Construction ottimizza il contatto con l’asfalto, distribuendo uniformemente le forze per un consumo regolare e prestazioni costanti nel tempo.

Entrambi i modelli sono progettati e prodotti in Europa, con il sito di Cuneo come polo tecnologico di riferimento, e rappresentano l’unione perfetta tra ingegneria, efficienza e comfort.

Con questa nuova generazione, Michelin consolida la propria leadership nel segmento All Season, offrendo pneumatici capaci di adattarsi ai cambiamenti del clima e alle sfide della transizione elettrica, mantenendo intatto un principio guida: garantire sicurezza e piacere di guida in ogni stagione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
All Season Michelin michelin
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza