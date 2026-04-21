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MINI e Paul Smith in una nuova special edition

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MINI e Paul Smith in una nuova special edition
21 aprile 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MINI sceglie la Milano Design Week 2026 per rafforzare il proprio dialogo con il mondo del design e presenta, insieme a Sir Paul Smith, l’installazione immersiva “A Garden of Curiosity” con la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition.

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Per ripercorrere la storia con lo stilista MINI esibisce la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999 ( disegnata da 86 strisce in ben 26 colori), la MINI Strip by Paul Smith del 2021 e l’ultima Cooper dell’Edition attuale.

Per l'occasione Holger Hampf, Head of MINI Design ha dichiarato: “Paul Smith e MINI si completano perfettamente, come dimostra ancora una volta questa collaborazione. Ci unisce la passione per il design, e il nostro entusiasmo condiviso per l’artigianato, l’innovazione e l’individualità rende “A Garden of Curiosity” un’esperienza ricca di colori, suoni ed espressività”.

Riproduzione riservata
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Tag
Sir Paul Smith MINI MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition. Paul Smith 40th Anniversary Mini
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