La nuova Peugeot E-3008 conquista il Red Dot Award 2024.

Ha conquistato la giuria internazionale di 39 giudici nella categoria “Product Design”, la nuova Peugeot E-3008 vanta una linea dinamica, un frontale moderno e un equipaggiamento completo.

Un design immediatamente riconoscibile, uno stile che abbina efficienza e modernità, il SUV francese è privo di dettagli cromati, particolari rimossi in favore di quelli verniciati, il meteor grey riveste il paraurti anteriore e posteriore, le calotte specchi retrovisori sono in Orbital Black.

Fari completamente riprogettati, la griglia anteriore ora è incentrata sull’emblema Peugeot. I gruppi ottici integrano la nuova tecnologia Pixel LED (di serie sulla GT) e sono in grado di regolare automaticamente il loro fascio luminoso in funzione delle condizioni di guida e della strada, garantendo sempre una visibilità ottimale.

La nuova Peugeot E-3008 è un SUV di nuova generazione

Una linea da hatchback nonostante uno spazio da SUV, il frontale della rinnovata 3008 elettrica, vanta uno spoiler flottante che ottimizza l’efficienza aerodinamica, ma rende anche la linea più sportiva. Al retro, immancabile, è la firma luminosa a tre artigli.

Con il lancio del model year 2024, arrivano nuove colorazioni, tra cui l’Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Perla Nera Black, Artense Silver e Titanium Grey.

Nell’abitacolo spicca il Panorama i-Cockpit, il display panoramico curvo HD da 21 pollici flottante. L’illuminazione ambientale è a LED e personalizzabile in otto diversi colori.

I membri della giuria del Red Dot Award 2024 hanno assegnato il premio “Red Dot” in base, non solo alle quattro qualità del buon design, anche in funzione dell’esperienza di progettazione.

Da oltre 60 anni, questo prestigioso riconoscimento, premia il design innovativo ma anche i prodotti, progetti di comunicazione e prototipi.