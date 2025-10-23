circle x black
Cerca nel sito
 

Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda

sponsor

Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda
23 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la nuova Porsche Macan GTS elettrica, la Casa di Stoccarda amplia la gamma del suo SUV a zero emissioni, aggiungendo una versione che sintetizza potenza e raffinatezza tecnica. Il modello adotta una configurazione a doppio motore con potenza di picco di 420 kW (571 CV) e coppia massima di 955 Nm, garantendo un’accelerazione 0 - 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente).

L’architettura sportiva è completata da sospensioni pneumatiche GTS con assetto ribassato di 10 mm e sistema PASM di controllo elettronico degli ammortizzatori. Il baricentro basso, la trazione integrale Porsche ePTM e il differenziale posteriore a gestione elettronica assicurano una risposta dinamica immediata e un comportamento in curva di riferimento. La batteria da 100 kWh consente fino a 586 km di autonomia WLTP, con ricarica dal 10 all’80% in 21 minuti grazie a una potenza massima di 270 kW.

Tecnologia e design della Porsche Macan GTS elettrica

Il pacchetto Sport Chrono, di serie, introduce la modalità Track, che ottimizza il raffreddamento della batteria per mantenere elevate prestazioni anche durante un uso prolungato.

Esteticamente, la GTS si distingue per le finiture nere e il nuovo pacchetto Sport Design, che esalta la muscolosità della carrozzeria. Spiccano i fari LED Matrix oscurati, i cerchi da 21 pollici e i nuovi colori Gesso, Rosso Carminio e Blu Lugano.

Gli interni in Race-Tex e pelle nera, con impunture coordinate alla tinta esterna, creano un ambiente sportivo e raffinato. Il sistema multimediale integra la Porsche Digital Key, il comando vocale Voice Pilot e funzioni digitali evolute.

La Macan GTS elettrica è già ordinabile in Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Porsche Macan GTS elettrica porsche
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza