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Renault 8 Gordini Concept: la leggenda rinasce elettrica

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Renault 8 Gordini Concept: la leggenda rinasce elettrica
29 settembre 2026 | 07.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La doppia striscia bianca rimane, così come il blu che ha accompagnato una delle sportive francesi più riconoscibili degli anni Sessanta. Tutto il resto cambia. Renault 8 Gordini Concept riporta in scena l'icona nata nel 1964 trasformandola in una coupé elettrica biposto da 270 CV, progettata interamente dal Centro Stile Renault. Dopo l'anteprima mondiale al Défilé Renault, sarà esposta al Salone dell'Auto di Parigi dal 12 al 18 ottobre 2026.

La Renault 8 Gordini misura 4,12 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza e appena 1,27 di altezza. Le proporzioni sono decisamente più aggressive rispetto all'originale: carrozzeria a due porte, carreggiate larghe, parafanghi pronunciati e cerchi da 19 pollici davanti e 20 dietro. Il motore elettrico è collocato posteriormente e mantiene quindi uno dei principi fondamentali della storica Gordini: la trazione posteriore.

Renault 8 Gordini Concept: 270 CV nel segno della “Gorde”

Il design segue una filosofia definita “café racer”, con linee semplificate e numerosi richiami reinterpretati. Il frontale utilizza sei fari rotondi, mentre i passaruota conservano la caratteristica forma squadrata. La doppia striscia bianca non è più una semplice decorazione, ma diventa parte della struttura visiva della vettura, proseguendo persino nell'abitacolo.

Anche il celebre “blu di Francia” viene reinterpretato attraverso una verniciatura a tre strati, studiata per mettere in evidenza le superfici scolpite della carrozzeria.

Dentro domina invece l'essenzialità. La plancia è una lastra orizzontale in alluminio spazzolato, sulla quale trovano posto display digitali circolari. Alcantara, sedili sportivi e comandi metallici sostituiscono quasi completamente le plastiche, mentre un pulsante rosso dedicato al cronometro sottolinea l'impostazione orientata alla guida.

Un omaggio moderno alla Renault 8 Gordini, ma senza nostalgia: l'obiettivo è recuperare lo spirito della “Gorde” trasferendolo nell'era elettrica.

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renault renault 8 gordini gordini
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