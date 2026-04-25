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Renault Clio GPL: più autonomia e cambio automatico

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Renault Clio GPL: più autonomia e cambio automatico
25 aprile 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Renault Clio aggiorna la propria gamma con una proposta che guarda alla concretezza del mercato italiano. L’arrivo della motorizzazione bifuel benzina/GPL Eco-G 120 CV con cambio automatico EDC rappresenta una risposta diretta alle esigenze di chi cerca costi di gestione contenuti senza rinunciare al comfort.

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La nuova unità presente sulla Renault Clio deriva dal noto tre cilindri turbo da 1,2 litri, ma introduce miglioramenti significativi rispetto al precedente Eco-G 100. La potenza sale a 120 CV e la coppia raggiunge i 200 Nm, valori che si traducono in una maggiore elasticità nella guida quotidiana.

Renault Clio Eco-G 120: autonomia e costi sotto controllo

Il vero punto di forza della nuova Renault Clio Eco-G 120 è l’autonomia complessiva. Grazie alla doppia alimentazione e alla presenza di due serbatoi separati, la percorrenza totale arriva fino a 1.450 km, un dato che nel segmento fa la differenza.

Il serbatoio GPL cresce del 25% rispetto alla generazione precedente, passando da 40 a 50 litri, mentre quello della benzina mantiene una capacità di 39 litri.

Un altro elemento chiave è il cambio automatico a doppia frizione EDC, che migliora il comfort di marcia grazie a cambiate rapide e senza interruzioni di coppia. Le levette al volante permettono comunque un controllo manuale quando necessario, offrendo un compromesso interessante tra comodità e coinvolgimento alla guida.

Dal punto di vista tecnico, il sistema bifuel è progettato fin dall’origine per funzionare a GPL, con integrazione direttamente in fabbrica. Il serbatoio è collocato al posto della ruota di scorta, senza penalizzare lo spazio nel bagagliaio, mantenendo quindi la praticità d’uso.

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renault renault clio eco g eco g 100
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