circle x black
Cerca nel sito
 

Ricambio generazionale e formazione: AsConAuto fa scuola

sponsor

Ricambio generazionale e formazione: AsConAuto fa scuola
21 aprile 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Formazione, competenze e ricambio generazionale diventano leve strategiche per il futuro dell’automotive italiano. Con questo obiettivo AsConAuto, l’associazione che riunisce i concessionari italiani e promuove la distribuzione dei ricambi originali sul territorio, rafforza la partnership con ENAIP NET, rete nazionale della formazione professionale, per favorire l’ingresso delle nuove generazioni in un comparto che da anni soffre la carenza di personale qualificato.

CTA

Il progetto punta a consolidare il collegamento tra scuola e impresa attraverso percorsi strutturati, orientamento professionale e opportunità concrete di inserimento lavorativo.

La collaborazione tra AsConAuto ed ENAIP si articola su cinque aree strategiche: cultura del post-vendita, progettualità, placement, didattica e orientamento.

Su questo tema importante Giovanni Rigoldi, Presidente di MIRO, il Consorzio AsConAuto di Milano, ha dichiarato. «Responsabilità è la parola chiave, a partire dalla nostra di imprenditori: dobbiamo far percepire la trasformazione in atto, il tempo delle officine sporche e brutte è finito e sta lasciando spazio a realtà che ricordano piuttosto una sala operatoria. Poi c’è la vostra responsabilità, oggi di studenti e domani di professionisti che dovranno mantenere relazioni corrette e collaborative con i colleghi, perché la soddisfazione del cliente passa anche dall’atmosfera che si respira sul luogo di lavoro. Responsabilità significa inoltre non smettere mai di imparare. Rivoluzione digitale, tecnologica, green… La velocità dei cambiamenti è tale che è indispensabile acquisire e poi aggiornare le competenze».

Secondo AsConAuto, il settore offre sbocchi professionali trasversali che vanno oltre la tecnica pura: vendita, service, amministrazione e marketing rappresentano aree in crescente domanda nelle concessionarie e nelle imprese di riparazione più strutturate.

Nei prossimi dieci anni, secondo le stime richiamate dall’associazione, potrebbe registrarsi una riduzione fino al 50% degli autoriparatori attivi in Italia per limiti di età

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
AsConAuto ENAIP NET ricambi
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza