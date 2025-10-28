circle x black
Cerca nel sito
 

Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection

sponsor

Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
28 ottobre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection è un omaggio ai cento anni del modello simbolo del lusso automobilistico. Limitata a soli 25 esemplari, rappresenta la più ambiziosa creazione della divisione Bespoke di Goodwood, dove designer, artigiani e ingegneri hanno lavorato per oltre tre anni fondendo tradizione, innovazione e arte applicata.

Ogni Phantom Centenary è concepita come un oggetto da collezione. La carrozzeria bicolore, ottenuta con un complesso processo di verniciatura a particelle iridescenti, rievoca la raffinatezza del cinema in bianco e nero, mentre la Spirit of Ecstasy, riprodotta in oro massiccio e smaltata a mano, sancisce il valore celebrativo dell’opera. Persino i loghi “RR” assumono nuove tonalità grazie a una placcatura in oro 24 carati.

L’essenza della Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection è nella materia che racconta la sua storia

All’interno, la Phantom Centenary diventa una galleria in movimento. I sedili posteriori, nati in collaborazione con un atelier di moda, combinano stampa ad alta definizione e oltre 160.000 punti di ricamo che rievocano personaggi e luoghi legati alla leggenda Phantom. Le superfici anteriori, in pelle incisa al laser, ripropongono disegni originali dei designer Bespoke, trasformando la cabina in una narrazione visiva.

Le pannellature in legno mostrano un livello di maestria inedito: intarsi tridimensionali, incisioni laser e foglia d’oro 24 carati compongono mappe e paesaggi che raccontano i viaggi di Henry Royce e la nascita del marchio.

Il tetto stellato Starlight Headliner, ricamato e illuminato, ricrea scene emblematiche della storia Rolls-Royce, mentre il maestoso V12 6.75 litri resta il cuore pulsante di una vettura che unisce potenza e poesia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rolls Royce Phantom Centenary Private Collection Phantom Centenary Spirit of Ecstasy RR
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza