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Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026: corsi e date

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Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026: corsi e date
02 aprile 2026 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Suzuki punta sulla formazione e rilancia la propria esperienza nel mondo del fuoristrada con la nuova DR-Z Off-Road Academy 2026, un progetto pensato per chi vuole migliorare la propria tecnica di guida lontano dall’asfalto.

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Non si tratta solo di un corso, ma di un percorso strutturato che mette al centro il rapporto tra pilota e moto, con un approccio progressivo che unisce teoria e pratica. L’obiettivo è chiaro: offrire strumenti concreti per affrontare ogni tipo di terreno con maggiore consapevolezza.

Protagonista assoluta sarà la DR-Z4S, modello scelto per la sua capacità di adattarsi a condizioni diverse, mantenendo equilibrio e facilità di gestione anche nei passaggi più tecnici.

DR-Z Off-Road Academy: come funziona il corso Suzuki

La DR-Z Off-Road Academy si svilupperà tra fine maggio e inizio ottobre, con cinque weekend programmati per un totale di dieci giornate. Il tutto si svolgerà ad Agazzano, in provincia di Piacenza, un contesto ideale per mettere alla prova le capacità di guida su fondi differenti.

Il calendario prevede appuntamenti distribuiti nel corso della stagione:

• 30-31 maggio

• 27-28 giugno

• 4-5 luglio

• 19-20 settembre

• 3-4 ottobre.

Ogni giornata sarà riservata a un numero limitato di partecipanti, massimo otto, per garantire un’esperienza più diretta e un rapporto costante con gli istruttori.

Il programma didattico è suddiviso in tre fasi ben distinte. La mattina si apre con una parte teorica dedicata alla conoscenza della moto e alle basi della guida in off-road. A seguire, spazio alle esercitazioni pratiche su campo, con focus su controllo, equilibrio e gestione del mezzo su terreni irregolari.

Nel pomeriggio, il livello si alza con un percorso guidato su sterrato, pensato per applicare in condizioni reali quanto appreso nelle sessioni precedenti.

La formazione sarà affidata a istruttori qualificati FMI, con esperienza specifica nella guida off-road, un elemento che contribuisce a rendere l’esperienza non solo coinvolgente ma anche sicura.

Riproduzione riservata
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suzuki DR Z Off Road Academy corsi off road Suzuki
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