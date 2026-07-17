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Suzuki Hayabusa 2027, arriva la Special Edition con livrea esclusiva

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Suzuki Hayabusa 2027, arriva la Special Edition con livrea esclusiva
17 luglio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Suzuki rinnova una delle moto più iconiche della propria storia presentando la Hayabusa 2027, evoluzione di un modello che continua a rappresentare un punto di riferimento tra le hypersport stradali. La nuova gamma mantiene inalterata la ricetta che ha reso celebre la Hayabusa, introducendo nuove colorazioni e una raffinata Special Edition, pensata per chi desidera un look ancora più esclusivo.

Fin dal debutto, la Suzuki Hayabusa ha conquistato gli appassionati grazie a un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate, stabilità alle alte velocità e comfort nei lunghi viaggi. Anche il modello 2027 conserva queste caratteristiche, affidandosi al collaudato motore quattro cilindri in linea da 1.340 cc, capace di offrire un'erogazione vigorosa e una coppia generosa lungo tutto l'arco di utilizzo.

Suzuki Hayabusa 2027: elettronica evoluta e Special Edition

A supportare il pilota interviene il Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), il pacchetto elettronico che comprende numerosi sistemi di assistenza dedicati alla gestione della potenza e della dinamica di guida. Tra le dotazioni di serie figurano anche il Quick Shift bidirezionale e lo Smart Cruise Control, soluzioni che migliorano sia la guida sportiva sia i trasferimenti autostradali.

La ciclistica continua a puntare su componenti di alto livello, con pinze freno anteriori Brembo Stylema abbinate al Motion Track Brake System, studiato per garantire elevate prestazioni in frenata anche nelle situazioni più impegnative. Rimane protagonista anche il design aerodinamico, ispirato al falco pellegrino, elemento che negli anni ha contribuito a rendere la Hayabusa immediatamente riconoscibile.

La versione standard sarà disponibile nelle colorazioni Glass Sparkle Black e Metallic Reflective Blue, mentre la nuova Hayabusa Special Edition si distingue per l'esclusiva livrea Pearl Brilliant White e Metallic Oort Gray arricchita da dettagli rossi. Completano l'allestimento il logo Suzuki in rilievo sul serbatoio, le grafiche dedicate, il coprisella monoposto in tinta e i terminali di scarico con finitura nera, particolari che accentuano il carattere premium della moto.

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suzuki suzuki hayabusa hayabusa 2027
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