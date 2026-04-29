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Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este

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Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este
29 aprile 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal 15 al 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama automobilistico internazionale: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, organizzato da BMW Group attraverso BMW Group Classic in collaborazione con Villa d’Este. Nella cornice del Lago di Como, circa 50 tra le automobili più spettacolari della loro epoca si contenderanno i trofei più ambiti del concorso, a partire dal prestigioso “ Trofeo BMW Group – Best of Show” .

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Le vetture saranno suddivise in otto classi tematiche che attraversano la storia dell’automobile, dagli anni Venti alle supercar moderne, passando per le grandi granturismo, le spider da collezione e i modelli endurance legati al mito di Enzo Ferrari. 

Accanto alle auto storiche tornerà anche la tradizionale categoria dedicata alle concept car, con prototipi e visioni del futuro firmati da diversi costruttori internazionali.

Il momento centrale della manifestazione sarà la parata di sabato sulla terrazza di Villa d’Este.

Tra i premi più iconici torna inoltre il “Trofeo Il Canto del Motore” , dedicato al miglior sound del propulsore e consegnato dal celebre tenore Jonas Kaufmann, ambassador di BMW Group Classic.

Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este ha dichiarato: “Non vediamo l’ora che l’evento abbia inizio: l’attesa cresce ogni anno con l’avvicinarsi del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Posso già anticipare che il parterre dei partecipanti sarà straordinario. Sono grato di poter contare su un partner affidabile come l’hotel di lusso Villa d’Este, che insieme al BMW Group definisce nuovi standard organizzativi anno dopo anno. Desidero inoltre ringraziare gli sponsor storici del Concorso d’Eleganza Villa d’Este”.

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BMW Group Classic BMW Concorso d’Eleganza Villa d’Este organizzato da BMW Group Villa d’Este.
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