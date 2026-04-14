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Toyota Hilux 2026, debutta il mild hybrid

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Toyota Hilux 2026, debutta il mild hybrid
14 aprile 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo quasi sessant’anni di storia, Toyota Hilux entra in una nuova fase della propria evoluzione. La nona generazione del pick-up giapponese apre ufficialmente la prevendita, segnando un passaggio strategico importante: per la prima volta, la gamma sarà proposta esclusivamente con motorizzazione mild hybrid 48V.

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Un cambiamento che non intacca l’identità del modello, ma che ne ridefinisce l’approccio in un mercato sempre più orientato all’efficienza. Con oltre 27 milioni di unità vendute a livello globale, Toyota Hilux resta un punto di riferimento per chi cerca robustezza e affidabilità, caratteristiche costruite anche attraverso utilizzi estremi in ogni angolo del pianeta.

La nuova generazione non si limita però all’elettrificazione: il progetto è stato rivisto in profondità, con un design più moderno, interni più curati e un salto netto sul fronte della tecnologia.

Toyota Hilux 2026 mild hybrid 48V: tecnologia e prestazioni

Il cuore della nuova Toyota Hilux è il sistema mild hybrid 48V, abbinato al noto 2.8 turbodiesel da 204 CV con cambio automatico a sei rapporti. L’integrazione del motogeneratore ISG e della batteria a 48 Volt introduce benefici concreti soprattutto nelle fasi di utilizzo reale.

L’assistenza elettrica garantisce un incremento di coppia nelle partenze, migliorando la fluidità e rendendo più progressiva l’erogazione. Il sistema consente inoltre uno start&stop più rapido e meno invasivo, oltre a una riduzione dei consumi e delle emissioni fino al 5%.

Non cambia invece la vocazione off-road: la capacità di guado resta fissata a 700 mm, mentre sistemi come Multi-Terrain Select e Monitor evolvono ulteriormente la gestione della guida su fondi difficili.

Sul piano stilistico, il linguaggio “ Tough and Agile ” introduce superfici più tese e proporzioni aggiornate. Il frontale è completamente ridisegnato, con gruppi ottici Full LED più sottili e una firma luminosa più moderna. Nuovi anche cofano, parafanghi e portellone, mentre la gamma colori si arricchisce con tonalità più distintive.

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toyota toyota hilux toyota hilux hybrid
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