circle x black
Cerca nel sito
 

Volkswagen ID. Tiguan, debutto a ottobre: sostituirà ID.4 e ID.5

sponsor

Volkswagen ID. Tiguan, debutto a ottobre: sostituirà ID.4 e ID.5
01 ottobre 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volkswagen continua a trasferire i nomi più conosciuti della propria gamma nel mondo elettrico. Dopo ID. Polo e ID. Cross, sarà la volta della Volkswagen ID. Tiguan, nuovo SUV a batteria che verrà svelato in anteprima mondiale all'inizio di ottobre e arriverà sui mercati europei nei primi mesi del 2027.

La scelta rappresenta un passaggio importante anche per l'attuale famiglia ID. La nuova Volkswagen ID. Tiguan è infatti destinata a sostituire ID.4 e ID.5, introducendo una denominazione immediatamente riconoscibile al posto della sigla numerica. Il modello elettrico non prenderà però il posto della Tiguan tradizionale: le due vetture resteranno affiancate, offrendo rispettivamente propulsione elettrica e motorizzazioni a combustione e ibride.

Volkswagen ID. Tiguan porta un nome storico nell'era elettrica

La strategia punta sulla notorietà costruita dalla Tiguan nel corso degli anni. Volkswagen ne ha prodotte oltre 8,3 milioni di unità, mentre Tiguan e Tayron hanno superato complessivamente un milione di consegne nell'ultimo anno. Numeri che spiegano la decisione di utilizzare questo nome anche per uno dei modelli centrali della futura offerta elettrica.

Per ora Volkswagen non ha diffuso informazioni dettagliate su batterie, potenze e autonomia. Il costruttore anticipa però che ID. Tiguan avrà un design completamente nuovo, con una presenza visiva che dovrebbe avvicinarla a vetture appartenenti al segmento superiore. Tra gli elementi annunciati figurano inoltre un abitacolo spazioso, un'interfaccia intuitiva e nuove tecnologie.

Il nuovo modello raccoglierà un'eredità importante anche sul fronte elettrico. Dal 2021 Volkswagen ha consegnato oltre 950.000 esemplari di ID.4 e ID.5, rendendo la famiglia una delle più diffuse a batteria del Gruppo.

Prima della presentazione ufficiale, ID. Tiguan continuerà il programma di sviluppo su strada ancora protetta dalle camuffature. Dopo il lancio europeo previsto per l'inizio del 2027, il SUV elettrico raggiungerà in un secondo momento anche il mercato nordamericano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
volkswagen id. tiguan id. tiguan auto elettriche
Vedi anche
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza