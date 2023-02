Mourinho su Zaniolo: "Quando non stai bene nella famiglia devi andare via"

"Voglio gente disponibile, che vuole giocare con la Roma. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare". Ad affermarlo ai microfoni di 'Dazn', è l'allenatore della Roma, José Mourinho rispondendo alla domanda se l'eventuale infortunio di Tammy Abraham potesse far tornare utile Nicolò Zaniolo alla Roma. Per quanto riguarda Abraham, sottolinea l'allenatore portoghese al termine della partita persa 2 a 1 contro il Napoli al Maradona, "non so se sia infortunio o se sia stanchezza. Non ho avuto ancora tempo di verificare. La partita è stata molto dispendiosa per tutti".