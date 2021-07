Mourinho: "Tifosi della Roma sto arrivando"

"Tifosi della Roma sto arrivando". E' il messaggio video del nuovo tecnico della Roma, Josè Mourinho, lanciato oggi via Twitter in attesa dello sbarco nella Capitale previsto alle ore 14 a Ciampino, con un jet privato. "Cari tifosi sto per chiudere le valige", aggiunge in inglese Mou che ieri aveva postato una immagine su Instagram dal Portogallo con scritto: "Arrivederci Setubal". Lo Special One sarà poi a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria giallorossa che si radunerà a piazzale Dino Viola.