Mps-David Rossi, Zanettin presenta al Senato disegno legge per nuova Commissione inchiesta

A quanto apprende l'Adnkronos, il senatore Pierantonio Zanettin (Fi) ha presentato un disegno di legge per l'"istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi". Zanettin, già presidente della Commissione di inchiesta istituita nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati, ha depositato al Senato un disegno di legge per dare vita a una nuova Commissione nella legislatura appena iniziata.

"Durante la XVIII Legislatura è stata istituita presso la Camera dei Deputati una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex manager della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, David Rossi la cui salma venne trovata il 6 marzo del 2013 sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salimbeni - si sottolinea nella presentazione del disegno di legge d'iniziativa di Zanettin - I lavori della Commissione hanno prodotto ottimi risultati che, tuttavia, sono stati interrotti in ragione della conclusione anticipata della legislatura".

"Appare necessario proseguire nella doverosa ricerca della verità, tanto in relazione al tragico evento costituito dalla morte del dottor David Rossi, quanto in relazione alle vicende a essa connesse e collegate, che pure sono emerse nel corso dei lavori della precedente legislatura - conclude - Con il presente disegno di legge, dunque, si propone l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta".

In base al disegno di legge proposto dal senatore Zanettin, la nuova Commissione punta a "ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi" e a "completare le indagini conseguenti alle risultanze della maxi perizia conclusa nella XVIII legislatura". Riguardo alla composizione, il provvedimento prevede che la Commissione sia "composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal presidente della Senato della Repubblica e dal presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare".