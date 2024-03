Amazon rivoluziona la sua politica sui resi: in un netto cambiamento di rotta, il periodo di restituzione passa da 30 a 14 giorni per i prodotti dell'elettronica di consumo, come ad esempio gli smartphone. La nuova entrerà in vigore il 25 marzo 2024 e avrà un impatto anche sul mercato italiano, ponendo fine a pratiche ampiamente utilizzate da alcuni utenti.