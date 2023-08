Preoccupazione per progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate. E’ quanto ha espresso il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, nell’incontro con il ministro dell’Interno Piantedosi al quale hanno partecipato anche gli altri sindaci delle Città Metropolitane. Piantedosi, in linea con il ministro Fitto, ha rassicurato sulla continuità dei progetti per il Pnrr.