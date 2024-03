Sanità, medici in fuga. Schillaci: "Lavoriamo a scudo penale duraturo per medici"

In Italia ci sono tra gli stipendi più bassi nell'Ue e in 5 anni hanno lasciato il nostro Paese quasi 40 mila camici bianchi

"Io credo che, come è avvenuto per i ricercatori, sia opportuno trovare dei metodi per i quali chi ha lavorato all'estero voglia tornare in Italia e ne abbia una maggiore possibilità. Dobbiamo capire quanti vogliono tornare e dobbiamo capire anche come farlo, ad esempio sullo sconto fiscale non si può fare nulla senza che il Mef non bollini ciò che viene fatto. Oltre a capire quanti dei tanti che purtroppo stanno fuori e vogliono tornare, dobbiamo anche capire quando tornano in che condizioni tornano, perché ovviamente c'è un costo fiscale diverso da persona a persona", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci il quale