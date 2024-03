Stellantis, siglata intesa per 1520 uscite volontarie su territorio

E’ stato siglato tra Stellantis e i sindacati metalmeccanici torinesi un’accordo per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un bacino di circa 12mila addetti complessivi. Lo comunica la Uilm spiegando che 733 sono le uscite incentivate nelle strutture centrali tra impiegati e quadri e 300 le uscite alle Carrozzerie di Mirafiori. “I numeri richiesti dall'azienda a Torino sono alti e questo ci deve far riflettere sul fatto che la situazione è sempre più drammatica - commenta Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino - e’ urgente accelerare il confronto con Stellantis e istituzioni per creare un vero progetto di rilancio per Mirafiori".