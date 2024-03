Ucraina e Gaza, cosa ha detto Papa Francesco

"E' più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare". Queste le parole di Papa Francesco in un'intervista alla tv svizzera. Parole che sono state interpretate come una richiesta all'Ucraina a fare un passo indietro e che hanno poi indotto il Vaticano a una precisazione: "Il Papa non ha chiesto la resa di Kiev". Bergoglio ha poi parlato anche del conflitto tra Israele e Hamas a Gaza: "La guerra la fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due. Chi ci guadagna con le guerre? Solo l'industria delle armi".